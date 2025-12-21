Síguenos:
País | Policial | Incendios

Incendio afecta a locales comerciales en persa de Estación Central

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los equipos de emergencia ya trabajan en el lugar.

Incendio afecta a locales comerciales en persa de Estación Central
 Cedida
Un incendio de gran magnitud afecta la noche de este domingo a la capitalina comuna de Estación Central.

Según las primeras informaciones, la emergencia provoca daños en viviendas y bodegas colindantes a locales del Persa Estación. Debido al avance del fuego, ya se decretó una tercera alarma de incendio y hay 17 compañías de bomberos trabajando en el lugar.

El siniestro se registra entre las calles San Francisco de Borja y 5 de Abril.

