Incendio afecta a locales comerciales en persa de Estación Central

Un incendio de gran magnitud afecta la noche de este domingo a la capitalina comuna de Estación Central.

Según las primeras informaciones, la emergencia provoca daños en viviendas y bodegas colindantes a locales del Persa Estación. Debido al avance del fuego, ya se decretó una tercera alarma de incendio y hay 17 compañías de bomberos trabajando en el lugar.

El siniestro se registra entre las calles San Francisco de Borja y 5 de Abril.