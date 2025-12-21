Tópicos: País | Policial | Incendios
Incendio afecta a locales comerciales en persa de Estación Central
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los equipos de emergencia ya trabajan en el lugar.
Un incendio de gran magnitud afecta la noche de este domingo a la capitalina comuna de Estación Central.
Según las primeras informaciones, la emergencia provoca daños en viviendas y bodegas colindantes a locales del Persa Estación. Debido al avance del fuego, ya se decretó una tercera alarma de incendio y hay 17 compañías de bomberos trabajando en el lugar.
El siniestro se registra entre las calles San Francisco de Borja y 5 de Abril.