Daniel Craig reaccionó a su meme de The Weeknd

Cada viernes, en Twitter aparece Daniel Craig anunciando la llegada del fin de semana y se ha convertido en un meme que confesó no haber conocido previamente pero tuvo divertidas palabras para esta imagen.

Consultado sobre este video por The New York Times, que es la introducción que hizo a The Weeknd en el programa "Saturday Night Live", el actor inglés respondió: "¿Qué es eso?".

Una vez que el reciente Agente James Bond entendió exactamente qué era el meme, dijo: "¿Lo hacen? Es increíble. No sé qué es eso, pero gracias. Eso es encantador. Supongo que tendría que tener las redes sociales para saber qué se trata todo esto".