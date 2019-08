Disney hará nueva versión de "Mi pobre angelito"

El próximo 12 de noviembre se lanzará en Estados Unidos Disney+, el nuevo servicio de streaming de Disney que llegará a competir con otros gigantes como Amazon o Netflix.

Es en esa plataforma donde la compañía planea estrenar nuevas versiones de dos sagas clásicas del cine familiar: "Mi pobre angelito" y "Una noche en el museo".

Según The Hollywood Reporter, aún no está definido si esta reimaginación se concretará en una película o en una serie. Tampoco están aseguradas sus llegadas a los cines tradicionales.

Ambos proyectos nacieron al alero del acuerdo comercial que terminó con la compra de Fox por parte de Disney.

La primera película de "Mi pobre angelito" se estrenó en 1990 con Macaulay Culkin como protagonista. Posteriormente se estrenaron cuatro películas más, solo una de ellas con Culkin en el rol principal.

En tanto, "Una noche en el museo" se lanzó en 2006 con Ben Stiller y Robin Williams, quienes también participaron en las siguientes dos cintas.

Planes para todos

Paralelamente la empresa anunció que debutará en Estados Unidos con un particular paquete que incluirá suscripciones a los servicios de Disney+, la cadena deportiva ESPN + y Hulu por un valor de US$12,99.

Por el momento Disney+ no tiene fecha de llegada a Latinoamérica.

