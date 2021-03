El "cancelado" Pepe Le Pew no será parte de "Space Jam 2"

Pepe Le Pew, el enamoradizo zorrillo de la serie Looney Tunes, se encuentra en el centro de una polémica luego de que un columnista de The New York Times asegurara que el personaje "ha fomentado la cultura de la violación".

La discusión sobre el actuar de Pepe Le Pew escaló hasta Warner Bros., quienes según Deadline decidieron sacar al zorrillo de la próxima película de "Space Jam".

De acuerdo al sitio el personaje iba a protagonizar una escena híbrida (live action y animación) junto a la actriz Greice Santo, a quien iba a tratar de seducir de manera insistente. Pero tras los rechazos de la mujer iba a ser el mismo LeBron James quien parara en seco zorrillo, diciéndole que no podía acercarse a otras personas sin su consentimiento.

Si bien la escena asume el comportamiento errado de Pepe Le Pew, la producción de la película decidió eliminarla hace algunas semanas y no a raíz de lo publicado por el columnista

Por su parte Greice Santo expresó su disgusto por la salida de esta escena y aseguró mediante un vocero que "pese a que Pepe es una caricatura, si alguien iba a abofetear a ese acosador sexual, Greice hubiese deseado ser ella. Ahora la escena no está y ella ya no tiene el poder para influenciar en el mundo a través de las generaciones más jóvenes".

"Ahora no podremos decirle a las y los jóvenes que el comportamiento de Pepe es inaceptable", agregó el círculo de Santo.

"Space Jam: A New Legacy" se estrenará el próximo 16 de julio en HBO Max.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR