El regreso de "Blade" y Natalie Portman como "Thor" lideran los anuncios de las nuevas fases del Universo de Marvel

Un verdadero racimo de información lanzó el Universo Cinematográfico de Marvel durante la Comic Con en San Diego, dejando de lado su fase 3 tras "SpiderMan: Lejos de casa" y dando el inicio oficial a su fase 4.

Dentro de las novedades destacó principalmente el anuncio de que Natalie Portman volverá en la cuarta parte de "Thor", que llevará por nombre "Love and Thunder". Ahí Jane Foster se convertirá en la thor femenina. Chris Hemsworth y Tessa Thompson serán parte del elenco nuevamente y Taika Waititi regresa como director.

Otra gran sorpresa fue el anuncio de "Blade", el reboot de la cinta que protagonizó Wesley Snipes y que ahora estará a cargo de Mahershala Ali. Sin embargo, no se conoció fecha de estreno y será parte de la fase 5.

"Doctor Strange: Multiverse of Madness"; "Black Widow" que traerá el regreso de Scarlett Johansson; "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" con Simu Lui, Tony Leung y Awkwafina en el elenco; y "Eternals" con Richard Madden como Ikaris, Brian Tyree Henry como Phastos, Angelina Jolie en el rol de Thena, Don Lee como Gilgamesh, Lia McHugh a cargo Sprite y Salma Hayek como la líder Ajak, completan las producciones que veremos entre 2020 y 2021.

En materia de series y pensando en tener productos importantes en Disney +, el nuevo servivio streaming de Disney, estarán "Loki", "The Falcon and The Winter Soldier", "Hawkeye" y "WandaVision".

Además, se anunció la primera serie animada del MCU, "What If?", donde Jeffrey Wright interpretará a The Watcher, un narrador que vigila el multiuniverso sin intervenir. Acá habrán voces de diversos actores que son parte de la franquicia.

Por su parte, Kevin Faige apuntó que un futuro veremos "Black Panther 2", "Capitana Marvel 2" y "Guardianes de la Galaxia 3". También comentó que se encuentran trabajando en "Los 4 Fantásticos" y dejó la puerta abierta para el arribo de "X-Men" al universo.

Acá el orden de los estrenos por venir: