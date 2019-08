Esta semana llega a Chile "Once upon a time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino, quien con sus producciones anteriores se convirtió en uno de los directores más admirados del cine. Esta será la novena cinta del estadounidense, quien ya anunció que la décima será la última que hará. ¿Cuáles fueron los grandes hitos de su carrera? El periodista Cristóbal "Balti" Meléndez los repasa.

