Daniel Brühl es el invitado internacional de Sanfic 2021

El Festival Internacional de Cine de Santiago (Sanfic) anunció los detalles para su edición 2021 con el actor alemán Daniel Brühl como el invitado estrella.

El hombre de "Bastardos sin gloria" y "The Falcon and the Winter Soldier" será el convidado internacional en esta versión que, al igual que la de 2020, se realizará en formato virtual. Allí Brühl aprovechará de presentar su ópera prima como director "Nebenan", la cual también protagoniza.

Además será parte de un conversatorio que se realizará el próximo viernes 20 de agosto.

Entre las novedades para este año destaca la eliminación del género en las categorías actorales, quedando en una única nominación bautizada como Mejor Interpretación.

En total Sanfic 2021 contará con 86 títulos en exhibición entre las competencias chilena e internacional, cortometrajes y proyecciones especiales.

El festival se llevará a cabo de forma gratuita entre el 15 y el 22 de agosto. Revisa los detalles de su programación en su sitio web.