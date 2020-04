Festival de Tribeca comenzó pero solo para el jurado

El Festival de cine de Tribeca de Nueva York comenzó este miércoles su edición de 2020, aunque no puede desarrollarse en su formato normal por el coronavirus, por lo que los organizadores han decidido que siga adelante con algunas secciones online pero con el visionado de la sección oficial solo por parte del jurado.

De esta forma, las diez películas de la competición internacional serán vistas desde hoy por un jurado formado por Danny Boyle, William Hurt, Demián Bichir, Judith Godrèche y Sabine Hoffman.

La organización envió una carta a los responsables de los diez filmes, en la que recuerdan que el festival se ha pospuesto, "pero no cancelado", y que la fórmula que han elegido tampoco supone una versión completamente on line de esta edición, según han explicado a Efe algunos de los participantes.

Se trata de que el jurado vea, en los mismos días en que estaba previsto, las películas que forman parte de la sección internacional de competición. Y los premios se anunciarán en la web del festival respetando las fechas originales de celebración, que eran del 15 al 26 de abril.

Los premios que dará el jurado son los de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guion y Mejor Fotografía.

Entre esas diez películas hay tres latinoamericanas: la peruana "Contactado", dirigida por Marité Ugás y producida por Mariana Rondón ("Pelo malo", Concha de Oro en el Festival de San Sebastián); la mexicana "Kokoloko", de Gerardo Naranjo, y la chilena "Nadie sabe que estoy aquí", de Gaspar Antillo y producida por Pablo y Juan de Dios Larraín.

El resto de las películas en esta competición son: "Ainu Mosir", de Takeshi Fukunaga (China, Japón, EE.UU); "Asia", de Ruthy Pribar (Israel); "The Hater", de Jan Komasa (Polonia); "My Wonderful Wanda", de Bettina Oberli (Suiza); "She Paradise", de Maya Cozier (Trinidad y Tobago); "Sublet", de Eytan Fox (Israel, EE.UU.), y "Tryst with Destiny", de Prashant Nair (India, Francia).

Además de la sección internacional, el festival mantiene una sección online de cortometrajes.

Hace diez días el festival también anunció que seguiría adelante con la sección Tribeca Immersive: Cinema360, que presenta 15 películas de realidad virtual reunidas en cuatro programas de unos 30 o 40 minutos cada uno, que podrán verse en los hogares desde el pionero dispositivo Oculus de Facebook desde el 17 de abril.