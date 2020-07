Festival de Venecia 2020 dio a conocer su programación

Con los integrantes del jurado ya revelados y con la película chilena "Tengo miedo torero" participando, ahora es turno de conocer la programación de este Festival de Venecia 2020.

La cinta "Lacci", de Daniele Luchetti, será la encargada de abrir este certamen el próximo 2 de septiembre.

Compuesta de tres secciones, la sección oficial a concurso ("Venezia 77") una con estrenos fuera de competición y finalmente una llamada "Horizontes", esta es la programación:

Competición / Venezia 77

"In Between Dying," Hilal Baydarov

"Le Sorelle Macaluso," Emma Dante

"The World to Come," Mona Fastvold

"Nuevo Orden," Michel Franco

"Lovers," Nicole Garcia

"Laila In Haifa," Amos Gitai

"Dear Comrades," Andrei Konchalovsky

"Wife of a Spy," Kiyoshi Kurosawa

"Sun Children," Majid Majidi

"Pieces of a Woman," Kornel Mundruczo

"Miss Marx," Susanna Nicchiarelli

"Padrenostro," Claudio Noce

"Notturno," Gianfranco Rosi

"Never Gonna Snow Again," Malgorzata Szumowska

"The Disciple," Chaitanya Tamhane

"And Tomorrow the Entire World," Julia Von Heinz

"Quo Vadis, Aida?" Jasmila Zbanic

"Nomadland," Chloe Zhao



Fuera de competición (Fiction)

"Lasciami Andare," Stefano Mordini

"Mandibules," Quentin Dupieux

"Love After Love," Ann Hui

"Assandira," Salvatore Mereu

"The Duke," Roger Michell

"Night in Paradise," Park Hoon-Jung

"Mosquito State," Filip Jan Rymsza

Out of Competition (Non Fiction)

"Sportin' Life," Abel Ferrara

"Crazy, Not Insane," Alex Gibney

"Greta," Nathan Grossman

"Salvatore – Shoemaker of Dreams," Luca Guadagnino

"Final Account," Luke Holland

"La Verite Su La Dolce Vita," Giussepe Pedersoli

"Molecole," Andrea Segre

"Narciso Em Ferias," Renato Terra and Ricardo Calil

"Paolo Conte, Via Con Me," Giorgio Verdelli

"Hopper/Welles," Orson Welles

"City Hall," Frederick Wiseman

Fuera de competición (Special Screenings)

"Princess Europe," Camille Lotteau

"30 Monedas (Episodio 1)," Álex De La Iglesia

"Omelia Contadina", Alica Rohrwacher & JR



Horizons

"Apples," Christos Nikou

"La Troisieme Guerre," Giovanni Aloi

"Milestone," Ivan Ayr

"The Wasteland," Ahmad Bahrami

"The Man Who Sold His Skin," Kaouther Ben Hania

"I Predatori," Pietro Castellitto

"Mainstream," Gia Coppola

"Genus Pan," Lav Diaz

"Zanka Contact," Ismael El Iraki

"Guerre E Pace," Martina Parenti and Massimo D'Anolfi

"La Nuit Des Rois," Philippe Lacote

"The Furnace," Roderick Mackay

"Careless Crime," Shahram Mokri

"Gaza Mon Amour," Tarzan Nasser and Arab Nasser

"Selva Tragica," Yulene Olaizola

"Nowhere Special," Uberto Pasolini

"Listen," Ana Rocha De Sousa

"The Best Is Yet to Come," Wang Jing

"Yellow Cat," Adilkhan Yerzhanov