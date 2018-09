‘Green Book’ se impone en el Festival de Cine de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció este domingo que la película 'Green Book', del director estadounidense Peter Farrelly, fue la ganadora del Premio del Público de la 43 edición de la muestra.

TIFF es un festival no competitivo pero permite que el público que acude a las proyecciones vote para determinar qué película es la favorita de las audiencias.

La cinta se basa en la vida real de Tony Lip (Viggo Mortensen), un duro italo-estadounidense que durante años trabajó proporcionando seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un destacado pianista negro, Don Shirley (Mahershala Ali), durante su gira por el sur de Estados Unidos.

La película que obtiene el Premio del Público recibe 15.000 dólares canadienses (unos 11.550 dólares estadounidenses) y se proyectará hoy de forma gratuita en el festival.

Por detrás de 'Green Book' se situaron 'If Beale Street Could Talk', del estadounidense Barry Jenkins, y 'Roma', del director mexicano Alfonso Cuarón.

En ocasiones anteriores, el premio ha ido a parar a filmes como '12 Years Slave', 'Slumdog Millionaire', 'The King's Speech', 'La La Land' y 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' que luego obtuvieron los principales galardones en los Óscar.

El premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) al mejor filme de la edición 2018 de TIFF, que se inició el pasado 6 de septiembre, fue a parar a 'Float Like a Butterfly', de la directora irlandesa Carmel Winters.

La 43 edición de TIFF terminó hoy tras 11 días durante los que se exhibieron 342 películas, con la proyección de 'Jeremiah Terminator LeRoy', dirigida por Justin Kelly e interpretada por Kristen Stewart y Laura Dern.