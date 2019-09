"Joker" se impone en Venecia como Mejor Película

Este sábado se realizó la ceremonia de premiación del Festival de Cine de Venecia, en la que "Joker" protagonizada por Joaquin Phoenix se impuso como Mejor Película de la 76 versión del certamen.

En el evento realizado en Cinema Palace, Chile tuvo una destacada participación en la sección "Horizons", con el reconocimiento a Theo Court como Mejor Director por "Blanco en Blanco", protagonizada por Alfredo Castro.

En la selección oficial, donde participaba "Ema" de Pablo Larraín, el premio a Mejor Actriz fue para la francesa Ariane Ascaride por "Gloria Mundi", mientras que el de Mejor Actor fue otorgado a Luca Marinelli por "Martin Eden".

El Gran Premio del Jurado (encabezado por la argentina Lucrecia Martel) fue para "An Officer and a Spy" de Roman Polanski (que no estuvo en la ceremonia), mientras el León de Plata, dirigido al Mejor Director, lo recibió Roy Anderson por "About Endlessness".

Finalmente, el León de Oro, el premio más importante del festival, fue otorgado para "Joker", dirigida por Todd Phillips, reconociendo a una de las películas más comentadas y esperadas de la temporada.