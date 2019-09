Mariana Di Girolamo: Es una sorpresa que algunos me postulen a Mejor Actriz en Venecia

La actuación de Mariana Di Girolamo en "Ema", la nueva cinta de Pablo Larraín, ha sido calificada de manera sobresaliente por la crítica tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, algunos incluso poniéndola como candidata para ganar la Copa Volpi como Mejor Actriz.

David Ehrlich, en Indiewire escribió que ''Ema, interpretada por Mariana Di Girolamo es el tipo de actuación innovadora e inolvidable que podría ser recordada para siempre por este papel".

Zhuo-Ning Su, de Awards Daily escribió: "Es fascinante ver a Di Girolamo como la inescrutable personaje principal [...] Una auténtica aspirante al premio a la mejor actriz, dentro de esta semana".

El diario español El Mundo, la describe como "una inmensa y enigmática Mariana Di Girolamo".

La propia Mariana Di Girolamo señala que "sabíamos que Ema era una propuesta valiente. contundente, transgresora ... pero en cuanto a mi actuación, no sabía que podía tener este impacto".

"No esperaba que me vieran como candidata a ganar la Copa Volpi. Es increíble. Vamos a ver qué pasa... Ya lo que he vivido en estos días en Venecia ha sido impresionante, maravilloso".

La actriz agregó que "la película, según mi percepción y las conversaciones que he tenido, ha sido muy bien recibida por el público. Se me ha acercado gran cantidad de público, jóvenes y adultos de todas las edades para agradecernos por lo que mostramos. La gente habla acerca de la película. Nosotros lo dijimos antes: Ema te hace pensar, genera debate. Ema es una experiencia'".

"Ema" es el octavo filme en la carrera como director de Pablo Larraín, y luego de Venecia también estará presente en los festivales de Toronto y San Sebastián. En Chile, se estrenará el próximo 26 de septiembre.