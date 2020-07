Halle Berry renuncia a interpretar a personaje trans

La actriz estadounidense Halle Berry decidió renunciar al personaje transgénero que preparaba para un proyecto, luego de haber desatado una polémica en redes sociales..

La intérprete explicó el pasado viernes que se estaba preparando para ese papel, aunque todavía no había sido contratada oficialmente. "Es un hombre trans, así que es una mujer que ha hecho la transición hacia un hombre. Es un personaje en un proyecto que me encanta y que podría hacer", comentó la ganadora del Óscar, quien agregó que quería "zambullirse profundamente en ese mundo".

Sin embargo sus palabras fueron recibidas con fuertes críticas en redes sociales, entre otras cosas por su falta de tacto a la hora de referirse al género del personaje. Diversos directores y actores relacionados a temáticas trans también salieron a criticarla, por lo que Berry decidió que echar pie atrás.

"Durante el fin de semana tuve la oportunidad de hablar acerca de un próximo papel como hombre transgénero, y quería pedir perdón por esos comentarios. Como mujer cisgénero, ahora comprendo que no debía haber considerado ese personaje y que la comunidad trans debería, sin ninguna duda, tener la oportunidad de contar sus propias historias", explicó la artista.

"Estoy agradecida por los consejos y las conversaciones críticas de estos últimos días y seguiré escuchando, educándome y aprendiendo de este error. Me comprometo a ser una aliada al usar mi voz para promover una mejor representación en la pantalla, tanto delante como detrás de la cámara", señaló.

Hi @halleberry, we heard you're considering playing a trans man in your next project. We ask that you please watch @Disclosure_Doc on @netflix first to understand how cis actors like yourself acting in trans roles has major cultural consequences offscreen. #DisclosureNetflix — Disclosure Documentary (@Disclosure_Doc) July 6, 2020

Los comentarios originales de Berry fueron recogidos por la cuenta oficial de Twitter dedicada al documental de Netflix "Disclosure: Trans Lives on Screen", que fue estrenado el mes pasado y examina el retrato hecho por Hollywood sobre las vidas y las historias de los personajes transgénero.

La cuenta solicitó públicamente a Berry que viera el documental "para entender cómo los actores cis en personajes transexuales tienen consecuencias culturales enormes fuera de la pantalla".

Tras las disculpas de la intérprete, la cuenta le dio las gracias por "escuchar y aprender".

Thank you @halleberry for listening and learning. We hope #DisclosureNetflix is one of many educational tools you and others can rely to inspire and strengthen allyship. https://t.co/SA71QFsgAN — Disclosure Documentary (@Disclosure_Doc) July 7, 2020

Además, GLAAD, la principal organización de EEUU en defensa de los derechos de las personajes LGBTQ, también mostró su satisfacción por el hecho de que Berry "escuchase las preocupaciones de las personas trans y aprendiese de ellas".

"Otras personas poderosas deberían hacer lo mismo. Un buen punto de partida es ver 'Disclosure' para aprender sobre la representación de las personas trans en los medios de comunicación", valoró la organización, que viene recordando que en la base de este debate se sitúa la falta de oportunidades para los artistas transgénero en Hollywood.