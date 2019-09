Hollywood reacciona al grave accidente de Kevin Hart

Una buena parte de la industria de Hollywood reaccionó al grave accidente automovilístico que sufrió este fin de semana el actor Kevin Hart.

A través de sus perfiles en redes sociales, varios actores saludaron al comediante y le desearon una pronta recuperación.

"No juegues con mis emociones, hermano. Aún nos quedan muchas risas por compartir. Te quiero, mantente fuerte", le escribió Dwayne "La Roca" Johnson en Instagram, con una imagen de ambos en el set de "Jumanji".

Otro que reaccionó fue Bryan Cranston, compañero de Hart en "The Upside" (adaptación de "The Intouchables"): "Vamos a enviarle toda nuestra energía positiva y pensamientos sanadores. Él es una buena persona. Que te recuperes pronto, hermano", dijo el actor de "Breaking Bad".

Por su parte el ex animador y actor Arsenio Hall aseguró que "el auto puede reemplazarse, pero el mundo de la comedia jamás podrá reemplazar a Kevin Hart".

Get well soon, brother 🙏🏾❤️



Kevin Hart Hospitalized After Serious Car Accident | Hollywood Reporter https://t.co/aLtKyjQQUi