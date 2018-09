Danny DeVito sobre #MeToo: “Las mujeres deben ser escuchadas”

Con 73 años y una larga carrera como actor, director y productor, Danny DeVito recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián por una impecable trayectoria que demostró hoy al defender a las mujeres en el cine o anteponer el talento de Woody Allen a cualquier otra consideración.

En una entrevista con EFE, DeVito aseguró que estaría dispuesto a producir una película de Allen siempre que le gustase el guion, más allá de la polémica surgidas por las acusaciones de abuso sexual por parte de la hija del cineasta neoyorquino.

"Todo está en el material. Probablemente lo consideraría", afirmó DeVito, que en el certamen presenta "Smallfoot", un filme de animación de Warner en el que presta su voz a un yeti llamado Dorgle.

DeVito habló también del movimiento #MeToo y se mostró partidario de estas protestas emprendidas en las redes sociales que comenzaron tras las acusaciones de acoso y abusos sexuales contra el otrora poderoso productor Harvey Wenstein.

El actor cree que las mujeres deben exteriorizar lo que les ocurre, no guardar nada dentro porque, si no, "se pudre".

"Pienso que las mujeres deben ser escuchadas, eso es lo que siento acerca de ello. Si tienes algo dentro que te molesta, tienes que sacarlo, así que 'sácalo fuera y di lo que está en tu mente'", afirmó el actor.

Nominado a un único Óscar por su labor de producción en "Erin Brockovich", DeVito es uno de los profesionales más respetados en el mundo del cine y de la televisión, un medio que le lanzó a la fama por su papel en la serie "Taxi" a finales de los años setenta.

Considera que las películas son como "los propios hijos", en su caso, trabajos también detrás de la cámara como "The War of the Roses", "Hoffa" y "Matilda", como director, y "Erin Brockovich", "Pulp Fiction" y "Gattaca", como productor.

"Es como tener hijos porque los quieres a todos por igual. Es como si te preguntasen a qué hijo dejarías fuera de tu vida. Los escogerías a todos", recalcó el actor.