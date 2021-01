Increíble: Reportan que actriz Tanya Roberts no ha muerto

Este lunes se vivió una situación increíble en el mundo del cine. Horas después de que se comunicara oficialmente la muerte de la actriz Tanya Roberts, su representante salió a aclarar que la ex estrella de "James Bond" sigue con vida.

¿Cómo? Según explica el portal TMZ, conocido por sus primicias en materia de espectáculos, el mánager de la actriz Mike Pingel recibió esta mañana un llamado por parte de Lance O'Brien, el esposo de Roberts, en el que le informó que la intérprete aún se encontraba con vida.

Originalmente fue el propio representante quien informó de la muerte de Tanya Roberts, asegurando que la actriz había tenido problemas de salud durante Navidad y que este domingo había fallecido en el centro médico Cedars-Sinai de Los Angeles. El comunicado también incluía declaraciones de Lance sobre la muerte de su esposa.

Sin embargo, el mánager explica ahora que O'Brien fue contactado por parte de la clínica para informarle que Roberts seguía con vida.

TMZ también explicó que recibieron llamados por parte de familiares y amigos de Tanya Roberts informando que Lance O'Brien les había comunicado el deceso de la actriz.

De acuerdo a información divulgada por el periodista de la cadena ABC George Pennacchio, la actriz se encuentra con vida pero en condición crítica.

Información en desarrollo...

This happened today.

After outlets around the world reported that Tanya Roberts had died on Sun., there is now a new confirmation today that she is still alive but in dire condition. It’s too long of a story for a tweet but if you believe in prayer, now would be a good time. pic.twitter.com/KoNKhUh2lb