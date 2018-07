"Indiana Jones 5" fue postergada hasta 2021

Disney amasa sus títulos a manos llenas, así como también el dinero por la taquilla. Pero tal éxito no los salva de tener inconvenientes con sus producciones, porque ahora nuevamente tuvo que postergar el estreno de la quienta entrega en la saga de "Indiana Jones".

La película ya había sido pospuesta para 2020, pero ahora los inconvenientes al interior de la produccíón obligaron a la firma del ratón a mover el estreno hasta el 9 de julio de 2021, según publicó Variety.

Steven Spielberg sigue vinculado al proyecto, con Harrison Ford replicando el rol del aventurero arqueólogo; siendo este uno de los principales títulos que Disney buscaba revivir, tras "Star Wars", luego de adquirir Lucasfilms.

Jonathan Kasdan, hijo de Lawrence Kasdan, el responsable del guión de "Raiders of the Lost Ark", se incorporará al equipo de la película para trabajar el nuevo libreto, después de que el guionista original, David Koepp, decidiera abandonar su puesto para dirigir la película "You Should Have Left".

Pero "Indiana Jones 5" no es la única película que ha saltado en el calendario. "Jungle Cruise", protagonizada por Dwayne Johnson, finalmente debutará el 11 de octubre de 2019; mientras que "Maleficent 2", con Angelina Jolie, se pospuso hasta el 29 de mayo de 2020.