Formalizarán a carabineros por muerte de hinchas en el Monumental

A ocho meses del trágico operativo policial en las afueras del Estadio Monumental que terminó con la vida de los jóvenes hinchas Martina Pérez (18) y Milan (12), la justicia dio un paso clave: la Fiscalía formalizará a dos efectivos de Carabineros por su responsabilidad directa en los hechos.

El caso, que inicialmente fue presentado por la institución policial y algunos reportes de prensa como un incidente derivado de actos vandálicos, dio un vuelco tras la investigación liderada por el Ministerio Público y la parte querellante, estableciendo que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza y falta de protocolos.

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, acompañó a las familias en las afueras del tribunal y recalcó el compromiso de la institución con el esclarecimiento del caso en el marco del centenario del club.

"Como club hemos querido acompañar a la familia de Martina y de Milan en este día tan difícil. Tenemos el firme propósito de que se logre una justicia plena. Este caso marcó de forma trágica el centenario de la institución", señaló Valladares, agregando una sentida reflexión: "Estamos convencidos de que no se puede ir a alentar a tu equipo y volver en un cajón a tu casa".

Por su parte, la abogada de la familia de Martina, Mariana Rojas, destacó que la formalización —que apunta a delitos de doble homicidio— es un triunfo frente a la estigmatización que sufrieron las víctimas en las primeras horas tras el suceso.

"Este ha sido un caso complejo. Partimos con una perspectiva periodística donde se hablaba de vandalismo y de no tener entradas. Estamos contentos porque eso se cambió y se pudo demostrar que los hinchas no son vándalos, menos las personas que fallecieron... El concepto aquí es la falta de protocolo de Carabineros y el abuso de la fuerza contra los socios. Hoy, a 8 meses del hecho, tenemos la gran posibilidad de formalizar a Carabineros, lo cual es muy importante. Se les imputará por doble homicidio. Siguen siendo parte de la institución, aunque se supone que deberían estar inactivos", comentó.