Informe dice que "Eternals" de Chloé Zhao fue prohibida en China

Al menos dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel no se podrían ver en los cines de China este año tras la omisión por parte de la agencia gubernamental de los próximos estrenos, incluido "Eternals" de Chloé Zhao, reciente ganadora de los Oscar.

Un informe de Variety dice que CCTV6, canal a cargo del Gobierno, reveló los próximos estrenos en el país, sacando "Eternals" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", ambas parte del MCU que vendrán luego de "Black Widow".

"El canal está bajo la jurisdicción del poderoso departamento de propaganda de China, que tiene la última palabra sobre las aprobaciones de películas", explicó Variety.

El mayor motivo para prohibir la cinta de Zhao, de nacionalidad china, es que es considerada persona non grata en China por críticas al país, afirmando que "es un lugar donde hay mentiras por todas partes". Tras triunfar en los Oscar en abril, los medios chinos no informaron sobre las dos estatuillas logradas por la directora de "Nomadland".

En tanto, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", que presenta al primer superhéroe de origen asiático, ha tenido quejas nacionalistas por uno de sus personajes definido como "una encarnación del estereotipo del peligro amarillo", junto con críticas sobre la elección de actores como Simu Liu y Awkwafina.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" se estrenará el 3 de septiembre y "Eternals" de Chloé Zhao tiene fecha de estreno para el 5 de noviembre.