Javier Bardem y Nicole Kidman reviven a icónica pareja televisiva junto a Aaron Sorkin

Javier Bardem y Nicole Kidman están negociando su incorporación a "Being The Ricardos", la próxima película del director y guionista Aaron Sorkin ("The West Wing").

El portal Deadline detalló que, si finalmente llegaran a un acuerdo, Bardem y Kidman interpretaran en esta cinta a la pareja formada por el cubanoestadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva "Yo amo a Lucy" (1951-1957).

"Being The Ricardos" se centrará en una semana de producción de "Yo amo a Lucy" atravesada por una crisis personal y profesional del matrimonio.

Amazon Studios y Escape Artists están detrás de esta película que, en principio, Sorkin solo iba a escribir pero que después decidió también afrontar como director.

A la espera de que se resuelvan las negociaciones tanto con Kidman como con Bardem, tampoco se sabe con certeza una fecha de inicio para el rodaje de "Being The Ricardos" debido a la incertidumbre que la pandemia ha provocado en Hollywood.

Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como "The West Wing" (1999-2006) o "The Newsroom" (2012-2014) y de películas como "A Few Good Men" (1992), "The Social Network" (2010) o "Steve Jobs" (2015).

Ganador del Óscar al mejor guion original por "The Social Network", Sorkin también probó suerte en la dirección con "Molly's Game" (2017) y con la muy reciente "The Trial of the Chicago 7" (2020), que figura como una de las aspirantes principales para los Óscar que se celebrarán en abril.