Joaquin Phoenix agradeció a su fallecido hermano en emotivo discurso

Joaquin Phoenix está en el centro de atención por "Joker", y ha utilizado la atención para rendir homenaje a su legendario hermano, el fallecido River Phoenix.

El actor le agradeció a su difunto hermano durante un emotivo discurso de aceptación en el Festival Internacional de Cine de Toronto después de recibir el Premio TIFF Tribute Actor.

"Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo y tenía una copia VHS de una película llamada 'Raging Bull', y me sentó y me hizo verlo", dijo Phoenix. "Y al día siguiente me despertó, y me hizo verlo de nuevo. Y dijo: 'Vas a comenzar a actuar de nuevo, esto es lo que vas a hacer'", contó.

El actor continuó diciendo: "No me preguntó, me dijo. Y estoy en deuda con él por eso porque actuar me ha dado una vida increíble", dijo Phoenix visiblemente emocionado.

River Phoenix, actor que protagonizó películas tan aclamadas por la crítica como "Stand By Me" y "My Own Private Idaho", murió en 1993 a la edad de 23 años después de una sobredosis fuera del club nocturno Viper Room en Hollywood.