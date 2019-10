Joven fue arrestado por intentar comprar alcohol con identificación de McLovin

"Superbad", la comedia estrenada en 2007 con Jonah Hill y Michael Cera, ya es todo un clásico del humor a nivel mundial. Tanto así que un joven fue arrestado en Estados Unidos por utilizar la misma identificación falsa que aparece en la producción.

Según WSVN 7 News, un hombre de 20 años fue arrestado en un bar luego de intentar comprar alcohol utilizando un carnet supuestamente emitido en Hawai con el nombre de "McLovin", el personaje que interpreta Christopher Mintz-Plasse en la cinta.

De acuerdo al relato los dueños del bar dudaron de la identificación, pese la fama que ha ganado la escena con el paso de los años. Para despejar sus dudas decidieron llamar a la policía para arrestar al hombre.

La noticia cobró mayor relevancia cuando Seth Rogen, guionista y actor de la película, la compartió en sus redes sociales asegurando que "mi trabajo ya está hecho aquí".

My work here is done. https://t.co/OxlR08Re8u