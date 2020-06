Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss explicaron sus motivos para estar en la nueva "Matrix"

"Matrix 4" ya es toda una realidad con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volviendo a dar vida a Neo y Trinity.

Con un guion de Lana Wachowski junto a David Mitcher, la cinta promete convertirse en una de las grandes atracciones del 2021.

En conversación con la revista Empire, ambos explicaron sus razones para involucrarse en este regreso:

"Lana Wachowski escribió un guion estupendo con una historia maravillosa que resonaba conmigo. Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella de nuevo ha sido asombroso. Es realmente especial y la historia creo que tiene cosas significativas que decir, de las cuales podemos nutrirnos", sostuvo Reeves.

En tanto, Moss apuntó a lo mismo, señalando que quedó impresionada con el texto. "Nunca creí que sucedería. No estaba en mi radar en absoluto. Cuando me trajeron el guion y la forma en que me lo dieron, con una increíble profundidad y toda la integridad y el arte que te pueda imaginar, fue como: 'esto es un regalo', fue muy emocionante".

La parte cuatro de "Matrix" se volverá a grabar el 6 de julio tras el parón por la pandemia del Covid-19, y se espera su estreno para el 21 de mayo del próximo año.