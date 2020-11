La periodista y crítica de cine Ángela Díaz, en twitter @negracesante, comenta la guerra del streaming entre Disney Plus, Netflix y Amazon Prime. También recomienda la cuarta temporada de "The Crown", una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos; "Dignidad" la serie sobre los abusos cometidos en Colonia Dignidad y "The Mandalorian" protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, interpretando a Mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia.

