La nueva película de Paul Thomas Anderson se estrenará este año

De título desconocido aún, la próxima cinta del aclamado director Paul Thomas Anderson se estrenará a fines de este 2021.

Según confirmaron diversos portales estadounidenses, la novena película del hombre detrás de ("Boogie Night", "The Master", y "There Will Be Blood") se adaptó a los nuevos tiempos para poder culminar este año.

Se trata de una historia que se desarrolla en el Valle de San Fernando en la década de los 70, donde Bradley Cooper interpretará a un director de cine y Cooper Hoffman (hijo de Philip Seymour Hoffman) dando vida a un joven que intenta imponerse en el mundo actoral mientras la compatibiliza con su vida estudiantil.

En el reparto, además destacan los nombres de Benny Sadfie y la cantante Alana Haim.