La reacción de Weinstein al enterarse de reportaje por acoso en su contra

El portal estadounidense Inside Edition sacó a la luz la grabación de la llamada que dos periodistas le hicieron al ex productor de cine Harvey Weinstein, para consultarle por las denuncias de abuso sexual que habían recopilado en su contra.

"No soy un santo, pero tampoco soy el pecador que ustedes piensan", les dijo Weinstein a Jodi Kantor y Meg Twohey, las periodistas del New York Times que dieron a conocer el reportaje.

En la conversación también se puede apreciar como el ex hombre ancla de Hollywood las increpa y las llama a hacer su trabajo de mejor manera. "Se han equivocado mucho. Se los diré amablemente: sepan bien cómo fueron las cosas, ustedes son periodistas", les dijo.

Actualmente Harvey Weinstein enfrenta un juicio en Nueva York por los cargos de violación, abuso sexual y acoso sexual contra al menos dos mujeres.

Exclusive: The never-before-heard secret recording between Harvey Weinstein and The New York Times. https://t.co/beh8pfOnOU pic.twitter.com/BCC6tFYKNG