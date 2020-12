Las películas que (probablemente) se estrenan en 2021

Ante la incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19, el cine ha tenido que adaptarse y tomar diversas medidas para ver el estreno de películas.

Desde marzo pasado con el inicio de la pandemia, las salas se cerraron y las películas fueron postergándose incluso en un año. La medida tomada por Warner Bros. de estrenar tanto en las salas disponibles como en el servicio de streaming HBO Max levantó más de una polémica.

La industria se sigue adaptando y 2021 se ve similar a lo que fue esta temporada de la pantalla grande. Pese a ello, las grandes compañías apuestan por estrenar película durante el año y plataformas como Netflix, Amazon y Disney+ serán una opción para ejecutivos y para usuarios, junto con la posible llegada de HBO Max a Latinoamérica el segundo semestre.

Lista de películas de 2021:

7 de enero de 2021 - "Fragmentos de una mujer" de Kornél Mundruczó - Netflix

15 de enero de 2021 - "La Extracción" de Simon Stone - Netflix

29 de enero de 2021 - "The Little Things" de John Lee Hancock - HBO Max / cines

5 de febrero de 2021 - "Malcolm & Marie" de Sam Levinson - Netflix

12 de febrero de 2021 - "Judas and the Black Messiah" de Shaka King - HBO Max / cines

19 de febrero de 2021 - "Nomadland" de Chloé Zhao - Cines

26 de febrero de 2021 - "Tom & Jerry" de Tim Story - HBO Max / cines

26 de febrero de 2021 - "Cherry" de Joe y Anthony Russo - Apple TV+



Marzo de 2021 - "Zack Snyder's Justice League" de Zack Snyder - HBO Max

5 de marzo de 2021 - "Un príncipe en Nueva York 2" de Craig Brewer - Amazon

5 de marzo de 2021 - "Raya y el Último Dragón" de Don Hall y Carlos López Estrada - Disney+

5 de marzo de 2021 - "Chaos Walking" de Doug Liman - Cines

12 de marzo de 2021 - "The King's Man" de Matthew Vaughn - Cines

19 de marzo de 2021 - "Morbius" de Daniel Espinosa - Cines

2 de abril de 2021 - "No Time to Die" (007) de Cary Joji Fukunaga - Cines

16 de abril de 2021 - "Mortal Kombat" de Simon McQuoid - HBO Max / cines

23 de abril de 2021 - "Un lugar en silencio 2" de John Krasinski - Cines

7 de mayo de 2021 - "Black Widow" de Cate Shortland - Cines

21 de mayo de 2021 - "Godzilla vs. Kong" de Adam Wingard - HBO Max / cines

28 de mayo de 2021 - "Rápidos y Furiosos 9" de Justin Lin - Cines

28 de mayo de 2021 - "Cruella" de Craig Gillespie - Cines

4 de junio de 2021 - "El Conjuro 3" de Michael Chaves - HBO Max / cines

11 de junio de 2021 - "Ghostbusters: Afterlife" de Jason Reitman - Cines

18 de junio de 2021 - "Luca" (Pixar) de Enrico Casarosa - Cines

25 de junio de 2021 - "Venom 2" de Andy Serkis - Cines

2 de julio de 2021 - "Top Gun: Maverick" de Joseph Kosinski - Cines

2 de julio de 2021 - "Minions: The Rise of Gru" de Kyle Balda - Cines

9 de julio de 2021 - "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" de Destin Daniel Cretton - Cines

16 de julio de 2021 - "Uncharted" de Ruben Fleischer - Cines

16 de julio de 2021 - "Space Jam: A New Legacy" de Malcolm D. Lee - HBO Max / cines

23 de julio de 2021 - "Old" de M. Night Shyamalan - Cines

30 de julio de 2021 - "Jungle Cruise" de Jaume Collet-Serra - Cines

6 de agosto de 2021 - "The Suicide Squad" de James Gunn - HBO Max / cines

27 de agosto de 2021 - "The Beatles: Get Back" de Peter Jackson - Cines

17 de septiembre de 2021 - "Death on the Nile" de Kenneth Branagh - Cines

1 de octubre de 2021 - "Dune" de Denis Villeneuve - HBO Max / cines

15 de octubre de 2021 - "The Last Duel" de Ridley Scott - Cines

5 de noviembre de 2021 - "Eternals" de Chloé Zhao - Cines

5 de noviembre de 2021 - "Elvis" de Baz Luhrmann - Cines

19 de noviembre de 2021 - "Mission: Impossible 7" de Christopher McQuarrie - Cines

24 de noviembre de 2021 - "Gucci" de Ridley Scott - Cines

17 de diciembre de 2021 - "Spider-Man 3" de Jon Watts - Cines

22 de diciembre de 2021 - "The Matrix 4" de Lana Wachowski - HBO Max / cines

22 de diciembre de 2021 - "Sing" de Garth Jennings - Cines

SIN FECHA CONFIRMADA

"Una noche en el museo: Kahmunrah Rises Again" - Disney+

"El stand de los besos 3" de Vince Marcello - Netflix

"Army of the Dead" de Zack Snyder - Netflix

"Don't Look Up" de Adam McKay - Netflix

"Pinocchio" de Guillermo del Toro - Netflix



"No Sudden Move" de Steven Soderbergh - HBO Max