Mark Hamill y James Gunn cruzan bromas sobre especial navideño de "Guardianes de la Galaxia"

Luego de que James Gunn mostrara el guion del especial navideño de "Guardianes de la Galaxia" con elenco original, Mark Hamill, más conocido como "Luke Skywalker", bromeó y trajo de vuelta lo que fue la misma idea que hizo "Star Wars" en los '70.

En 1978, George Lucas realizó un episodio de Navidad de Star Wars al año siguiente de "Una Nueva Esperanza", pero el resultado fue desastroso y es una de las grandes manchas de la saga. Tuvo una negativa reacción en ese entonces y Lucas intentó que nunca más se hablara de este especial.

Ahora, citando a Gunn, Hamill escribió en Twitter "Tengo un mal presentimiento sobre esto", en referencia a la clásica frase de Han Solo a Luke en "Una Nueva Esperanza".

Sin embargo, Gunn le respondió a Hamill en la misma red social: "Estas cosas siempre van bien".

El especial de Navidad de "Guardianes de la Galaxia" se establecerá en la línea después de "Thor: Love and Thunder" y antes de la confirmada "Guardianes de la Galaxia Vol. 3". Se estrenará en exclusiva en Disney+ a fines de 2022.

