Martin Scorsese alaba a Ari Aster en una edición coleccionista de "Midsommar"

Con "Hereditary" y "Midsommar", Ari Aster logró colocar su nombre en todo lo alto del cine de terror, en especial por su caracter independiente.

Muy buenas críticas ha recibido el cineasta, la última, de Martin Scorsese. El director de "The Irishman" aparece en el prólogo de una edición especial de coleccionista Blu-ray de "Midsommar".

En primer lugar, hizo mención a sus sensaciones tras ver por primera vez "Hereditary". "Hace un par de años, vi una película llamada Hereditary de un director llamado Ari Aster. Desde el principio me impresionó. Pienso que ahí había un joven cineasta que obviamente sabía lo que es el cine. El control formal, la precisión del encuadre y el movimiento dentro del cuadro, el ritmo de la acción, el sonido: todo estaba allí, era inmediatamente evidente", lanzó.

"A medida que avanzaba la imagen, comenzó a afectarme de diferentes maneras. Se volvió inquietante hasta el punto de ser incómodo, particularmente durante la notable cena familiar después de que la hermana fue asesinada. Como todas las películas de terror memorables, se hunde profundamente en algo innombrable e indescriptible, y la violencia es tan emocional como física", añadió.

Luego, habla de "Midsommar". "Se iba a hacer a una escala más ambiciosa: filmada en un país extranjero, un elenco más grande, un presupuesto ligeramente más abultado. A veces, y hay muchos casos de esto, una primera película relativamente exitosa ha llevado a una segunda más cara, pero menos impresionante. Más dinero a veces significa la posibilidad de más interferencia, ansiedad y ganas de agradar, lo que hace que la imagen sea menos concentrada y más difusa. Entonces, comencé a ver Midsommar, y muy pronto, supe que este no iba a ser el caso".

"Puedo decirte que el control formal es tan impresionante como el de Hereditary, tal vez más, y que profundiza en emociones que son tan reales y profundamente incómodas como las que comparten los personajes de su película anterior. También puedo decirle que hay visiones particularmente en el tramo final, que no es probable que olvides. Ciertamente yo no lo he hecho", sostuvo.