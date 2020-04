"Now You See Me 3" ya tiene destacado guionista

Con el proyecto de la tercera parte de "Now You See Me" en marcha, faltaba concretar a quienes se harían cargo.

Según informa Deadline, el desarrollo de esta cinta estará en manos del guionista Eric Warren, el mismo que escribió "American Hustle" de David O. Russell y "Top Gun: Maverick" de Joseph Kosinski.

Esta tercera entrega es descrita como "la diversión, la magia y el mismo espíritu que la original". Además contará con parte del elenco original.

Por su parte, se espera que nuevos personajes se sumen a esta entrega escrita por nuevo guionista. "Eric siempre ha estado fascinado con el bello arte del engaño y la ilusión en todas sus formas, y vino a nosotros con una gran historia que toma la mitología de y empuja a The Four Horsemen a un nivel completamente nuevo con nuestro elenco clave y nuevos personajes ", señaló Nathan Kahane, presidente de Lionsgate Motion Picture.