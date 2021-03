Patrizia Reggiani mostró su molestia con Lady Gaga por la película "House of Gucci"

La socialité Patrizia Reggiani afirmó estar molesta con Lady Gaga, quien la interpretará en la próxima película "House of Gucci", dirigida por Ridley Scott.

"Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme", dijo a la Agenzia Nazionale Stampa Associata.

En la película, la cantante interpreta a Reggiani, quien contrató a un sicario para matar a su ex marido, Maurizio Gucci, cuya interpretación está a cargo de Adam Driver.

"No es una cuestión económica. No obtendré un centavo de la película. Es una cuestión de sentido común y respeto", agregó Reggiani.

"House of Gucci" partió sus grabaciones en febrero en Roma, también con Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto en el elenco. Está basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour y Greed" de Sara Gay Forden.