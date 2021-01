Pedro Pascal cerró el año como la celebridad más popular del mundo

El actor chileno estadounidense Pedro Pascal cerró el 2020 convertido en la celebridad más popular de todo el planeta, según el portal de datos cinematográficos IMDb.

El listado se conforma según las visitas que reciben los perfiles de actores y actrices en esta plataforma, la cual acumula las películas, series y premios que ha obtenido un artista.

Gracias al final de la segunda temporada de "The Mandalorian", al estreno en cines de "Wonder Woman 1984" y a la película de Netflix "We can be heroes", el nombre de Pedro Pascal se transformó en el más buscado del mes de diciembre.

El ex "Game of Thrones" superó a Anya Taylor-Joy, quien gracias a la serie "Gambito de Dama" alcanzó el primer puesto en noviembre.

El listado también incluye a compañeros de elenco de Pascal como Gina Carano (4), Gal Gadot (5), Jon Favreau (6), Katee Sackhoff (7) y la luchadora Sacha Banks (14).

A comienzos de diciembre el actor ya había sido destacado por la revista EW como uno de los artistas de 2020.