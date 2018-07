Película de Joaquin Phoenix como "The Joker" ya tiene fecha de estreno

Justo cuando se cumplen 10 años desde el estreno de "Batman: The Dark Knight", los estudios Warner Bros. anunciaron cuándo "The Joker" volverá a la pantalla grande.

El icónico villano de DC Comics retornará con una cinta propia en la que será interpretado por Joaquin Phoenix. Según anunció The Wall Street Journal, la película llegará a los cines el próximo 4 de octubre de 2019.

Además del papel protagónico de Phoenix, el único detalle que se sabe de la producción es que estará dirigida por Todd Phillips y que comenzará a rodarse en septiembre en Nueva York.

Según rumores, la película tendrá un tono más experimental que las cintas convencionales de súper héroes.

La versión de "The Joker" que hará Joaquin Phoenix no interferirá en la historia ya presentada por Jared Leto en "Suicide Squad".

Warner Bros. will release the Todd Phillips-Joaquin Phoenix movie titled simply "Joker" on October 4, 2019, it just announced.