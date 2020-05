Phil Lord y Chris Miller dirigirán nueva película espacial de Ryan Gosling

MGM fichó a Phil Lord y Chris Miller para dirigir la adaptación cinematográfica de la próxima novela de Andy Weir, que tendrá a Ryan Gosling como protagonista.

La dupla de directores estará a cargo de la versión para la pantalla grande del próximo libro de Weir, que aún no tiene título pero que se describe como una historia solitaria de un astronauta en una nave espacial que tiene la tarea de salvar el planeta.

Weir es un escritor de ciencia ficción que ya ha sido llevado al cine: su novela "El Marciano" fue adaptada por Ridley Scott con Matt Damon como protagonista.

Lord y Miller son reconocidos por dirigir cintas como "21 Jump Street" y "The Lego Movie", además de escribir episodios de "How I Met Your Mother" y tener a Lord dentro de los guionistas de "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Esta cinta volverá a tener a Gosling en el papel de un astronauta luego de interpretar a Neil Armstrong en "First Man" en 2018.

Se espera que la novela se publique en 2021 y la película comience su producción posteriormente.