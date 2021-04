Phoebe Waller-Bridge será protagonista de "Indiana Jones 5"

La actriz y creadora de "Fleabag", Phoebe Waller-Bridge, se sumó a "Indiana Jones 5" como protagonista de la nueva entrega de la popular saga.

La inglesa se sumará a Harrison Ford, que repetirá su rol del famoso profesor de arqueología y cuya última cinta había sido "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" de 2008.

Disney anunció la incorporación de Waller-Bridge a través de Twitter junto con confirmar el retorno de John Williams como compositor de la banda sonora, tal como en las cuatro cintas anteriores.

El estreno de la película, dirigida por James Mangold ("Logan", "Ford v Ferrari"), está programada para el 29 de julio de 2022.