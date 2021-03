Pierce Brosnan se une al elenco de "Black Adam" de DC Comics

El actor Pierce Brosnan se incorporó al elenco de "Black Adam", la cinta de DC Comics que protagonizará Dwayne Johnson, donde interpretará al antagonista.

Según detalla The Hollywood Reporter, el ex "James Bond" interpretará al villano "Dr. Fate", completando el repertorio de personajes integrados por "Hawkman" (Aldis Hodge), "Atom Smasher" (Noah Centineo) y , and "Cyclone" (Quintessa Swindell).

"Black Adam" pretende conectarse con la primera película de "Shazaam", puesto que ambos héroes son rivales en los cómics de DC.

El rodaje de la cinta comenzará en abril próximo y estará a cargo del director Jaume Collet-Serra. Por ahora no existe fecha de estreno confirmada.