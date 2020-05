Pokémon libera sus tres primeras películas en plataforma gratuita

La compañía Pokémon reestrenó sus tres primeras películas de manera gratuita a través de su propia plataforma de streaming.

Se trata de "Pokémon: la película", "Pokémon la película 2000" y "Pokémon 3: El hechizo de los Unown", las tres primeras cintas en la historia cinematográfica de la franquicia.

La primera de ellas es la versión original de la batalla entre "Mewtwo" y "Mew", a diferencia del remake que está disponible en Netflix. En las otras producciones "Ash" y "Pikachu" enfrentan a las criaturas legendarias "Lugia" y "Entei".

Para acceder a los títulos basta con pinchar el enlace respectivo, sin necesidad de crear una cuenta. Sin embargo, las películas no están disponibles en español.

Time for a Pokémon movie marathon, Trainers! 🎥🍿



Classic Pokémon movies are now available on #PokemonTV. Keep an eye on this thread—we’ll let you know all the details on your favorite Pokémon films and when they’re available to watch! pic.twitter.com/UF1eQid01C