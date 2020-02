Postergada película de Tom Holland y Daisy Ridley tiene fecha de estreno

"Chaos Walking" fue anunciada en 2016 pero fue postergada por un tiempo hasta que la película protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley ya confirmó su fecha de estreno.

La película llegará a los cines el 21 de enero de 2021, nueva fecha tras la idea original de estrenarla en marzo de 2019.

Doug Liman dirigió la película, basada en "Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go" de Patrick Ness, un libro que fue publicado en 2008 como el primero de una trilogía ambientada en un mundo distópico donde todas las criaturas vivientes pueden escucharse mutuamente.

Además de Holland y Ridley, el elenco de "Chaos Walking" incluye a Mads Mikkelsen, Nick Jonas y David Oyelowo.