¿Dónde ver la ceremonia de los Golden Globes 2021?

Este domingo 28 de febrero se realizará la edición número 78 de los Golden Globes, los prestigiosos premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en cine y televisión.

Para esta edición retornará la clásica dupla de animación compuesta por las actrices Tina Fey y Amy Poehler, quienes ya estuvieron entre 2013 y 2015.

Entre los títulos más nominados en el apartado del cine destaca "Mank" con 6 y "The Trial of the Chicago 7" con 5 y "The Father", "Nomadland", "Promising Young Woman" con seis.

En televisión destacan "The Crown" con 6 y "Schitt's Creek" con 5 nominaciones cada una. Además competirán en distintas categorías títulos como "Gambito de Dama", "The Mandalorian", "Ozark", "Emily in Paris", "Ratched" y "Ratched".

En Chile el evento podrá seguirse desde las 20:00 horas por las pantallas de E! con la transmisión de la alfombra roja. Desde las 21:00 horas TNT emitirá la previa "Punto de Encuentro" y a las 22:00 iniciará la 78° versión de los Golden Globes con doblaje en TNT e idioma original en TNT Series.