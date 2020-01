Globos de Oro: Netflix fue el gran perdedor de la noche

Sorpresiva fue la reciente ceremonia de premiación de los Globos de Oro, donde la gran ganadora fue la película bélica "1917" de Sam Mendes, venciendo a otras producciones que asomaban como las grandes favoritas.

En ese grupo destacaban cintas como "El Irlandés", "Dolemite is my name", "Historia de un matrimonio" y "Los dos Papas", todas cintas distribuidas y producidas por la plataforma de streaming Netflix.

Estas no solo estuvieron presentes en las categorías más importantes, si no que varias casas de apuestas y críticos de cine las daban por ganadoras o, al menos, fuertes competidoras. Sin embargo, todas ellas fueron prácticamente ignoradas.

Solo la cinta protagonizada por Scarlett Johanson y Adam Driver logró imponerse en una categoría gracias a Laura Dern, que ganó el premio a Mejor actriz de reparto.

Por otro lado, pese a que Sam Mendes confesó que "todos los directores nominados estamos a la sombra de Martin Scorsese", la épica película del legendario director, "El irlandés", se fue con las manos vacías.

En tanto "Los dos Papas" y "Dolemite is my name" no pudieron obtener premios en las categorías de Mejor actor, a pesar de contar con reconocidos intérpretes como Eddie Murphy, Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

El apartado de televisión tampoco fue auspicioso para Netflix. Solo Olivia Colman pudo levantar el premio por su papel en "The Crown", sumando una efectividad del 100% en estos galardones tras tres nominaciones.

Un matrimonio complicado

Pese a que Netflix lleva al menos seis años compitiendo, su relación con festivales y premiaciones no ha sido del todo sana. Importantes voces de la industria como Steven Spielberg han criticado abiertamente a la plataforma de streaming más antigua del mundo. La ausencia de estrenos en salas de cine y el formato televisivo han sido algunas de las principales críticas a la compañía, que año a año ha sabido abrirse un espacio entre los nominados.

Fue recién en 2019 y tras años de polémica que Netflix pudo ganar un premio Oscar con un largometraje de ficción gracias a "Roma" de Alfonso Cuarón. En los Globos de Oro la historia no es muy distinta, ya que la compañía jamás ha podido imponerse en las categorías de cine.