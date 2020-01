“Succession” y “1917” sorprenden en los Globos de Oro 2020

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood entregó sus reconocimientos durante la 77ª edición de los Premios Globos de Oro, en la que "1917" en cine y "Succession" en televisión fueron los grandes ganadores.

Con Ricky Gervais en como anfitrión, la ceremonia partió con algunas sorpresas, como el triunfo de Rami Yousef por "Rami" como Mejor Actor en una Serie Musical o Comedia, dejando nombres atrás como Bill Hader por "Barry" o Michael Douglas por "The Kominsky Method", ganador en 2019.

"1917" de Sam Mendes se llevó dos de los galardones más importantes de la noche: Mejor Película de Drama y Mejor Director para Sam Mendes. "Once Upon a Time in Hollywood" destacó como Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto en Musical o Comedia para Brad Pitt.

Eso, mientras Joaquin Phoenix se llevó el de Mejor Actor de Drama, el premio casi de consuelo para la cinta de Todd Phillips.

En el apartado de televisión, "Succession" de HBO sorprendió al llevarse dos de los tres premios a los que estaba nominada: Mejor Serie de Drama (derrotando a títulos como "Big Little Lies" y "The Crown") y Mejor Actor para Brian Cox.

"Fleabag" confirmó el éxito de su segunda temporada y se llevó el premio a Mejor Serie Musical o Comedia y Mejor Actriz para su creadora y protagonista Phoebe Waller-Bridge.

Olivia Colman se llevó su tercer Globo de Oro seguido (luego de la miniserie "The Night Manager" y la película "La Favorita") al imponerse en Mejor Actriz de una Serie de Drama. Y "Chernobyl" recibió el Globo de Oro a la Mejor Miniserie y al Mejor Actor de una Miniserie para Stellan Skarsgård.

Revisa la lista de ganadores de los Globos de Oro 2020:

CATEGORÍA CINE

Mejor película – drama

"1917"



Mejor película – musical o comedia

"Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor actriz en una película de drama

Renee Zellweger, "Judy"

Mejor actor en una película de drama

Joaquin Phoenix, "Joker"

Mejor actor en musical o comedia

Taron Egerton, "Rocketman"

Mejor actriz en un musical o comedia

Awkwafina, "The Farewell"

Mejor director

Sam Mendes, "1917"

Mejor actriz de reparto en una película

Laura Dern, "Marriage Story"

Mejor actor de reparto en una película

Brad Pitt, "Once Upon A Time In Hollywood"

Mejor música original en una película

"Joker"

Mejor canción original

"I'm Gonna Love Me Again" – Rocketman

Mejor guion en una película

"Once Upon A Time In Hollywood"

Mejor película extranjera

"Parasite"

Mejor película animada

"Missing Link"

CATEGORÍA TELEVISIÓN

Mejor serie de drama

"Succession"

Mejor actriz en una serie de drama

Olivia Colman, "The Crown"

Mejor actor en una serie de drama

Brian Cox, "Succession"

Mejor serie musical o comedia

"Fleabag"

Mejor actor en una serie de televisión – musical o comedia

Rami Yousef, "Rami"

Mejor actriz en una serie de televisión – musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Mejor serie limitada o película para televisión

"Chernobyl"

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Mejor actor de reparto en una serie

Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Mejor actriz de reparto en una serie

Patricia Arquette, "The Act"