Academia confirma lista de presentadores de premios de los Oscar 2021

Este domingo 25, la Academia de Cine celebrará la versión 92 de los Oscar y a dos días confirmó la lista de presentadores de los premios durante esta la ceremonia desde Los Angeles.

La lista de actores que presentarán los nominados y los ganadores está encabezada por Joaquin Phoenix y Renée Zellweger, ambos vencedores en 2020 como Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

También estarán Laura Dern y Brad Pitt, que lograron un Oscar como Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor Secundario el año pasado. Otro que aparecerá será Bong Joon-ho (director de "Parasite") para presentar la categoría Mejor Director.

Nominados de este año como Riz Ahmed ("Sound of Metal), Steven Yeun ("Minari") y Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom") son otros que estarán en la ceremonia.

Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon y Zendaya completan la lista.

Two days left! So excited to welcome @steveyeun to this year's ensemble cast of presenters! #Oscars pic.twitter.com/szPN1D0zfS