Academia explicó ausencia de Luke Perry en In Memoriam de los Premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas explicó por qué los fallecidos actores Luke Perry y Cameron Boyce estuvieron ausentes del homenaje de los Premios Oscar.

En una declaración a Us Weekly este martes, la Academia afirmó que "recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento In Memoriam".

"Un comité ejecutivo que representa a cada rama considera la lista y realiza selecciones para la transmisión en función del tiempo limitado disponible. Todas las presentaciones están incluidas en el sitio web de los Oscars", agrega el texto.

En el homenaje que contó con Billie Eilish interpretando "Yesterday" de The Beatles, no apareció el rostro de Luke Perry, actor fallecido en marzo de 2019 y parte del elenco de la multi nominada "Once upon a time... in Hollywood".

Tampoco apareció el joven Cameron Boyce, ex estrella Disney fallecida trágicamente a los 20 años. Los espectadores también notaron la ausencia del maestro del terror y el cine B Sid Haig y Orson Bean, fallecido hace unos días en un trágico accidente de tránsito a sus 91 años.