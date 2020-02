Las figuras del cine que la Academia omitió de su In Memoriam

La Academia fue duramente criticada por la omisión de un puñado de figuras del cine del segmento In Memoriam, el cual está dedicado a recordar a los miembros de la industria fallecidos en el último año.

En el homenaje que contó con Billie Eilish interpretando "Yesterday" de The Beatles, no apareció el rostro de Luke Perry, actor fallecido en marzo de 2019 y parte del elenco de la multi nominada "Once upon a time... in Hollywood".

Tampoco apareció el joven Cameron Boyce, ex estrella Disney fallecida trágicamente a los 20 años. Los espectadores también notaron la ausencia del maestro del terror y el cine B Sid Haig y Orson Bean, fallecido hace unos días en un trágico accidente de tránsito a sus 91 años.

Pese a no estar en la transmisión, los cuatro actores fueron incluidos en la versión web del In Memoriam.