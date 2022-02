Estas serán las presentadoras de los Oscar 2022

Los Premios Oscar 2022 ya tienen a su trío de presentadoras: según señalan diversos medios estadounidenses las actrices Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall serán las encargadas de conducir las ceremonia.

En esta edición la Academia pretende levantar las cifras de rating de los últimos años con una ceremonia en un Dolby Theatre con aforo completo.

Pese al alza de casos por la variante Omicron, la organización solo requerirá a los asistentes mostrar un test negativo, en desmedro del esquema de vacunación.

Esta edición de los Oscar estará marcada por la presencia de películas como "The power of the dog", "Belfast", "Dune" y "West Side Story". También estará compitiendo la chilena "Bestia" en la categoría de Mejor Cortometraje Animado.

Los Oscar 2022 se llevarán a cabo en Los Angeles el 27 de marzo.