La Academia retrasa entrega de los Oscar para abril de 2021

La Academia de Hollywood anunció una nueva fecha para la próxima entrega de los Premios Oscar, la cual fue retrasada para el próximo 25 de abril de 2021.

El aplazamiento de la entrega de galardones se produjo debido a la pausa que ha sufrido la industria cinematográfica producto de la pandemia, la cual ha impedido que se realicen estrenos en salas de cine. Este es un requisito primario para aquellas obras que buscan obtener la estatuilla.

La nueva fecha obligará a la Academia a ampliar el plazo de elegibilidad para los cortos y películas en participación hasta el 28 de febrero del próximo año.

La lista corta de nominados será revelada el 9 de febrero, mientras que el listado final de nominaciones se hará público el 15 de marzo de 2021.

Originalmente la próxima entrega de los Premios Oscar se iba a celebrar el 28 de febrero.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k