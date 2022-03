Previa Premios Oscar 2022: Mejor Actriz, una de las grandes incógnitas

La 94 edición de los Premios Oscar sacará de dudas a críticos y expertos que no logran coincidir en sus pronósticos acerca de quién será la ganadora en la categoría de Mejor Actriz este año.

Una disputa muy reñida entre Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos) y Kristen Stewart ("Spencer").

La criba final de la Academia de Hollywood dejó fuera de la terna definitiva de cinco candidatas a Lady Gaga por su papel en "House of Gucci", una decisión que causó notable controversia entre el público.

La californiana Jessica Chastain, con su tercera nominación tras optar con "The Help" (2011) y "Zero Dark Thirty" (2013), es la única de las actrices que concita un cierto consenso de la crítica como merecedora del Oscar 2022. Y lo ha conseguido por "The Eyes of Tammy Faye", en la que interpreta de forman brillante a esa telepredicadora evangelista muy popular entre los años 70 y 80.

Chastain lidera la carrera por esta disputada estatuilla después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice.

Penélope Cruz vuelve a los Oscar con su cuarta candidatura gracias a "Madres Paralelas", que ha gustado especialmente a la Academia de Hollywood pese a no haber sido la elegida por España como representante en la categoría de mejor película internacional.

Cruz se estrenó en los Oscar en 2007 con "Volver" y en 2009 se hizo con el premio a Mejor Actriz Secundaria de la mano de su papel en "Vicky Cristina Barcelona", dirigida por Woody Allen. Su tercera nominación llegó en 2010 por el musical "Nine".

La británica Olivia Colman es una de las mayores figuras femeninas de la interpretación actual y su nominación por "The Lost Daughter" ya no sorprende a los más avezados, pues ha logrado consagrarse en el universo Hollywood. Buscará su segunda estatuilla, tras ganar el Oscar con "The Favourite" (2019) y ser candidata por "The Father" (2021).

Nicole Kidman ha estado presente en la ceremonia de los Oscar previamente con "Moulin Rouge" (2002); "The Hours" (2003), con la que se alzó con la estatuilla; "Rabbit Hole" (2011); y "Lion" (2017).

Kidman por "Being the Ricardos" aúna el valor de la experiencia y haberse embolsado el reconocimiento de los Globos de Oro 2022. No parte como favorita, pero tampoco sería una sorpresa supina si logra su segundo Óscar.