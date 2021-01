La primera edición de los Critics Choice Super Awards llega a TNT y TNT Series

La primera edición de los Critics Choice Super Awards hace su estreno en la temporada de premiaciones con un reconocimiento a aquellos géneros olvidados en las principales ceremonias de la industria. Las películas y series sobre superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación destacarán a las mejores producciones y talentos en cine y televisión en una gala que será transmitida en exclusivo por TNT (español) y TNT Series (idioma original), el domingo 10 de enero, a las 22.00 horas.

Entre las principales candidatas para el rubro de cine aparece "Palm Springs" (Hulu y NEON) con un total de cinco nominaciones, que incluyen Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía, Mejor Actor (Andy Samberg y JK Simmons) para la misma categoría, Mejor Actriz (Cristin Milioti) y Mejor Villano (JK Simmons). También destacan, con cuatro nominaciones, "Birds of Prey" (Warner Bros.), "Freaky" (Universal), "Onward" (Disney+), "Sonic the Hedgehog" (Paramount), "The Hunt" (Universal), "The Old Guard" (Netflix) y "The Willoughbys" (Netflix).

En la categoría de televisión, "Lovecraft Country" (HBO) es la principal aspirante con seis postulaciones, que incluyen Mejor Serie de Terror, Mejor Actor (Michael K. Williams y Jonathan Majors), Mejor Actriz (Wunmi Mosaku y Jurnee Smollett) y Mejor Villano (Abbey Lee). La serie "The Boys" (Amazon), le sigue con cinco opciones.

Además, la organización de los Critics Choice Super Awards entregará el premio Legacy a la franquicia Star Trek, que cumple 55 años, y que será recibido por Patrick Stewart y Sonequa Martin-Green. El reconocimiento celebra el impacto cultural de esta producción durante décadas y que le ha permitido atraer y aumentar su base de fanáticos leales con nuevas historias y personajes.

La lista completa de nominados se puede revisar aquí.