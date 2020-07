Protagonista de "Dirty Dancing" trabaja en nueva película de baile

La actriz Jennifer Grey, recordada por protagonizar la exitosa película "Dirty Dancing", está trabajando en una nueva cinta centrada en el baile.

Según Entertainment Weekly, la intérprete de "Frances 'Baby' Houseman" está realizando el proyecto junto a los estudios Lionsgate, que además poseen los derechos del film de 1987.

Por el momento se desconoce si esta nueva película será una secuela de "Dirty Dancing" o si será una cinta independiente. Lo que sí fue confirmado por el portal estadounidense es que la historia se ambientará en la década del 90.

En este proyecto Grey oficiará como protagonista y como productora ejecutiva.

Estrenada en 1987, con su romántica y sensual historia "Dirty Dancing" se transformó en un clásico del cine. Protagonizada por Grey y Patrick Swayze, la película obtuvo un premio Oscar por su canción original "(I've Had) The Time of My Life".