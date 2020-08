Publicación que informó muerte de Chadwick Boseman es el tuit con más likes en la historia de Twitter

El último tuit publicado en la cuenta de Twitter de Chadwick Boseman es ahora la publicación con más me gusta o "likes" en la historia de la red social.

La compañía reveló el hito horas después de que se conociera la muerte del actor de "Black Panther", el viernes en la noche a raíz de un cáncer de colon a la edad de 43 años. Hasta ahora, la publicación cuenta con más de 6.9 millones de "likes".

"Los fanáticos se están reuniendo en Twitter para celebrar la vida de Chadwick Boseman, y el tuit enviado desde su cuenta anoche es ahora el tuit con más me gusta de todos los tiempos en Twitter", dijo la compañía en un comunicado.

Hasta ahora, la publicación que tenía el primer lugar era uno del ex Presidente Barack Obama de agosto de 2017, citando palabras de Nelson Mandela, tras un atropellos múltiple en Charlottesville en una manifestación.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP